Romulo Arantes Neto e Mari Saad curtem viagem romântica para a França

O AMOR ESTÁ NO AR!

O casal compartilhou os cliques da viagem romântica e encantaram a web

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 11h58

O amor está no ar para Romulo Arantes Neto (34) e Mari Saad (26)!

Após assumirem o relacionamento, os dois estão curtindo uma viagem romântica em grande estilo para a França.

Nesta quarta-feira, 30, Mari Saad encantou a web ao compartilhar cliques da viagem e se declarar para o amado nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Mari compartilhou cliques ao lado do namorado e aproveitou o espaço para se declarar: "As melhores coisas acontecem assim. Quando menos se espera", escreveu.

Veja os cliques de Romulo Arantes Neto e Mari Saad: