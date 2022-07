De viagem para Orlando, Estados Unidos, o casal Rômulo Arantes Neto e Mari Saad aproveitaram um dia no Animal Kingdom

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 13h50

Na última quinta-feira, 8, o casal Rômulo Arantes Neto (35) e Mari Saad (27) curtiram um dia especial em um parque de Orlando.

Rômulo Arantes e Mari Saad aproveitaram o dia ensolarado no famoso parque Animal Kingdom, e compartilharam o passeio nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Rômulo compartilhou um vídeo mostrando o dia divertido no parque de Orlando ao lado da amada, Mari Saad.

Na legenda do vídeo no parque, Rômulo escreveu: "Entrando em contato com a minha criança", brincou.

E não demorou para os seguidores do ator marcarem presença nos comentários da postagem: "Sou apaixonado por esse lugar", comentou um seguidor. "Como eu AMO esse lugar", destacou outro. "Preciso de um passeio desse!", disse o terceiro.

Rômulo Arantes Neto e Mari Saad curtem dia em parque de Orlando: