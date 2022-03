Romulo Arantes Neto curte viagem romântica ao lado da nova namorada

O ator Romulo Arantes Neto está curtindo as férias ao lado da namorada, a influenciadora digital Mari Saad

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 20h05

Romulo Arantes Neto (34) está curtindo uma viagem romântica ao lado da nova namorada.

Em seu perfil no Instagram, o ator publicou algumas viagens ao lado da influenciadora digital Mari Saad (26), e mostrou que eles estão passando as férias juntinho.

"Ok, começaram as férias", disse o artista, contando que ele e a namorada estão em Vale Thorens, uma estância de esqui situada no comuna francesa de Saint-Martin-de-Belleville na Saboia.

Romulo assumiu publicamente seu romance com Mari na madrugada da última segunda-feira, 21, quando compartilhou algumas fotos do casamento da empresária e assessora dos famosos, Piny Montoro.

Na ocasião, além de mostrar fotos da cerimônia, que aconteceu em Angra do Reis, o ator também publicou uma imagem ao lado da amada. Os dois mantinham a relação em segredo, mas já vivem o affair há alguns meses.

Confira as fotos da viagem: