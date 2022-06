Romana Novais mostra momento fofo dos filhos à espera de Alok: ''Me emocionei de ver''

Médica e influenciadora Romana Novais exibe momento fofo dos filhos, Ravi e Raika, à espera do pai, DJ Alok, antes de viagem

O casal Romana Novais (31) e Alok (30) estão embarcando em mais uma viagem na companhia da família!

Os dois foram viajar com os filhos, Ravi (2) e Raika (1), para a Espanha.

Recentemente, Alok revelou que vai viver fora do Brasil por uma temporada. O artista vai passar alguns meses em Ibiza e decidiu levar a família junto.

"Vou ficar três meses na residência do Hï Ibiza. Vou levar minha família comigo. Não estou nem olhando muito o destino, mas a jornada em si, que tem que ser prazerosa. Com meus filhos e minha esposa, com certeza, será muito melhor", disse ele, que pretende ficar indo e vindo do Brasil para a Europa para cumprir seus compromissos.

Em seu feed no Instagram, no domingo, 19, Romana explodiu o fofurômetro ao compartilhar registros encantadores dos herdeiros antes do embarque à espera do papai. Nas imagens, os pequenos esbanjaram simpatia se divertindo, e a mamãe coruja se derreteu.

"Embarcando p/ Mai’s uma viagem em família. E como é contagiante a alegria das crianças… a euforia p/ conhecer e descobrir coisas novas… me emocionei de ver os dois assim há espera do pai p/ nos buscar Amor, nossa família é a minha prioridade! Amo vocês demais! @alok", escreveu Romana na legenda da postagem.

Alok surpreende ao mostrar queimaduras de sol

No começo do mês, Alok mostrou que exagerou no sol nas praias de Miami, nos Estados Unidos. Ele publicou fotos em que aparece com a pele completamente vermelha após ficar no sol sem protetor solar. “Duas coisas. Sou um idiota e não aprendo nunca. […] Essa é a última vez que fico camarão. Na moral. Tá ardendo muito. Agora eu aprendi!”, brincou ele.

