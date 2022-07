Rodrigo Simas e Agatha Moreira curtem noite romântica em Ibiza

Rodrigo Simas e Agatha Moreira publicaram um clique romântico enquanto curtiam uma noite em Ibiza

Parece que Rodrigo Simas (30) e Agatha Moreira (30) estão curtindo muito sua viagem pela Europa.

Pelo menos é isso que o casal tem mostrado em suas redes sociais e nesta terça-feira não foi diferente.

Rodrigo publicou um clique onde ela aparece coladinho com a amada, curtindo uma noite romântica em Ibiza, cidade na qual estão hospedados no momento.

Os doisa ainda esbanjou estilo ao exibir os looks escolhidos para a ocasião. Rodrigo apostou em uma camiseta preta e uma calça marrom com bolinhas coloridas, enquanto Agatha usava um vestido curtinho com um recorte na barriga, combinando com um coturno preto e uma bolsa grifada.

Rapidamente, os seguidores do casal passaram a comentar no post: "Perfeitos!" disse um. "Casal maravilhoso!", escreveu outro. "Belíssimos!", falou um terceiro.

Confira o clique romântico que Rodrigo Simas e Agatha Moreira fizeram durante uma noite em Ibiza: