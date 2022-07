Rodrigo Simas abre álbum de fotos de sua passagem por Ibiza na companhia de amigos

Rodrigo Simas compartilhou em suas redes sociais uma série de cliques que fez ao lado de seus amigos durante uma viagem por Ibiza

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 13h46

Nesta segunda-feira, 11, Rodrigo Simas (30) decidiu usar suas redes sociais para abrir o álbum de fotos que fez durante sua passagem por Ibiza.

O ator publicou uma série de cliques onde ele aparece se divertindo em festas e passeios de barco ao lado da namorada, Agatha Moreira (30), e inúmeros amigos, entre eles, Giovanna Lancellotti (29), Gabriel David, Ludmilla (27) e Vinicius Jr. (21).

O gato ainda publicou alguns registros que fez dele esbanjando beleza descansando no barco e também dando saltos radicais no mar com águas cristalinas.

Na legenda, Rodrigo apenas escreveu: "Verano", que significa "verão" em português.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Vive e desfruta!", fala um. "Você sempre nos trás belas fotos com belas paisagens", escreveu outro. "Como é lindo!", falou ainda um terceiro.

Confira os cliques de Rodrigo Simas curtindo viagem por Ibiza na companhia de amigos: