Renato Góes flagra Thaila Ayala ao lado de um jacaré no Pantanal

Corajosa! Thaila Ayala surge ao lado de um jacaré em foto feita por Renato Góes

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 11h41

Tem que ter coragem! Renato Góes (35) e Thaila Ayala (35) deixaram os internautas boquiabertos nesta quinta-feira, 03.

Em seu Instagram, o ator publicou um registro impressionante -feito no Pantanal- onde a esposa apareceu ao lado de um jacaré.

Na imagem, é possível ver a musa sentada na frente de um rio, com um barquinho e os olhos do animal saindo para fora da água.

“Ela, o barquinho e os olhos do jacaré”, escreveu o pai de Francisco (3 meses) na legenda da publicação.

“Meus amiguinhos”, brincou Thaila nos comentários do post do marido. “Deus me livre”, brincou um fã. “É cenográfico, não é possível”, especulou outra.

Vale lembrar que, no dia 28 de março, Renato irá estrear como José Leôncio no remake da novela Pantanal.

Confira a foto que Renato Góes postou onde Thaila Ayala aparece ao lado de um jacaré: