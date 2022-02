Rebeca Abravanel encanta ao mostrar momento divertido com os filhos de Patricia Abravanel

Nos EUA, filhos de Patricia Abravanel curtiram passeio especial com a mãe, a avó e a tia

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 07h51

Os filhos de Patricia Abravanel (44) estão aproveitando férias nos EUA e claro que não deixaram de curtir o momento ao lado da tia Rebeca Abravanel (41) que mora lá fora.

Discreta com sua vida pessoal, a esposa do jogador Alexandre Pato (32) encantou nesta quinta-feira, 03, ao compartilhar cliques raros com a família na rede social.

"Algumas tentativa para tirar uma foto", falou Rebeca Abravanel ao mostrar os três sobrinhos fazendo bagunça na rua.

Além dos pequenos, Pedro Abravanel (6), Jane Abravanel (4) e Senor Abravanel (2), a mãe das apresentadoras, Íris Abravanel (73), também apareceu no clique.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros da família. "Morrendo de amores", disse uma internauta. "Lindos", falaram outros.

Tiago Abravanel fala da família no BBB22

Nos últimos dias, o sobrinho das apresentadoras, Tiago Abravanel (34), surpreendeu ao falar sobre a família no BBB22.

Em uma conversa sincera, o cantor e ator comentou que não tem muito contato com as tias e que Silvio Santos (91) não vai aos seus aniversários.