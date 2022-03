Rafa Kalimann, Vitória Strada e Camila Queiroz curtem passeio de barco: "Carregado de amor"

O trio curtiu um passeio de barco no Rio de Janeiro na última segunda-feira, 07

Dia de muito descanso e diversão para o trio Rafa Kalimann (28), Vitória Strada (25) e Camila Queiroz (28).

Na última segunda-feira, 07, as meninas aproveitaram o sol do Rio de Janeiro em grande estilo, em alto mar.

Ao lado de amigos, Vitória Strada curtiu o passeio de barco, com direito até de dancinhas, ela se jogou ao som de Socadona, sucesso de Ludmilla.

E em seu perfil no Instagram, Rafa compartilhou os registros especiais do passeio e deixou a web encantada com a beleza do trio: "Photo Dump carregado de amor", escreveu.

Não demorou para os fãs marcarem presença nos comentários da publicação: "Que vibe boa", escreveu um. "Lindas demais", disse outro. "Perfeitas", ressaltou o terceiro.

