Rafa Kalimann relembra viagem a Londres em dia de TBT

A influenciadora Rafa Kalimann apareceu esbanjando estilo ao relembrar viagem para Londres em dia de TBT

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 18h48

Nesta quinta-feira, 6, Rafa Kalimann (29) entrou no clima de TBT e relembrou uma viagem a Londres em seu Instagram.

A influenciadora apareceu esbanjando estilo na cidade britânica vestindo um sobretudo bege, com uma camiseta branca com estampa colorida por baixo e uma calça preta.

“É #tbt e me deu uma saudade enorme dessa viagem com meus irmãos pra Londres. Registros que ainda não havia compartilhado com vocês”, escreveu Rafa na legenda da série de fotos.

A atriz Juliana Paes, que foi com Rafa para Paris, elogiou a amiga: “Linda demais”. E a esposa da Cauã Reymond, Mariana Goldfarb cobrou a influenciadora: “Eu tô até hoje esperando você responder o Whats”.

Os fãs da participante do BBB 20 adoraram o carrossel com fotos em Londres e reagiram nos comentários! “Um tbt de respeito! Amo posts de viagem”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Saudades de acompanhar você em Londres”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Belíssima!

Na última quarta-feira, 5, Rafa Kalimann deixou os fãs babando ao posar para uma selfie em que vestia um look marrom.

A influenciadora compartilhou um texto motivacional na legenda da postagem que foi muito elogiada por seus seguidores nas redes sociais.