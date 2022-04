Rafa Kalimann lembra de viagem especial que fez para Gramado: ''Mil motivos pra voltar''

Rafa Kalimann usou suas redes sociais para lembrar com carinho de uma viagem que fez por Gramado

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 17h57

Nesta quinta-feira, 7, Rafa Kalimann (29) entrou em clima de TBT e lembrou de uma viagem especial que fez por Gramado.

A apresentadora publicou em suas redes sociais uma série de cliques onde ela aparece em diferentes eventos como uma festa noturna, curtindo muito, fazendo uma grande palestra em um centro de eventos e até curtindo a vista de seu quarto de hotel.

Ela ainda mostrou com detalhes o looks que escolheu para essas ocasiões, um vestido preto elegante com uma echarpe para a festa, uma saia longa estampada com um casaco de couro no hotel e um conjunto de blazer e calça elegante para a palestra.

Na legenda, ela falou com carinho dos momentos que viveu na cidade: "Dois dias de gramado e mil motivos pra voltar".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Mulher gata!", falou outro. "Quanto poder!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques que Rafa Kalimann postou para lembrar da viagem que fez para Gramado: