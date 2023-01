Rafa Kalimann encanta seguidores com fotos de sua viagem pela Bahia

Influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann posta sequência de fotos de sua passagem pelo estado nordestino

A influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann (29) decidiu encantar seus seguidores com uma sequência incrível de fotos de seus dias pela Bahia! Nesta terça-feira, a musa publicou em suas redes sociais uma sequência de cliques que fez nos dias que passou pelo estado nordestino.

Turistando pelas belas paisagens, Rafa também aproveitou a estadia para curtir alguns shows de grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Vanessa da Mata e Ivete Sangalo. “Viver a magia da Bahia, voltei para mim e fiquei em você, com seu axé”, escreveu a famosa na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários foram inundados de elogios para a ex-BBB. “Bahia e tu! Só amor, amiga”, escreveu a cantora Duda Beat. “Só lindeza”, elogiou a atriz e humorista Fabiana Karla. “A mineira mais baiana que existe”, brincou uma seguidora. Além das milhares de carinhas apaixonadas, palminhas e emojis de corações enviados para enaltecer a beleza escultural, tanto do estado nordestino, quanto da ex-namorada do ator José Loreto.

Veja a publicação da influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann

Rafa Kalimann não vai aparecer na novela 'Vai na Fé'. Saiba o motivo

Rafa Kalimann foi impedida de atuar na novela Vai na Fé, da Globo. Ela chegou a gravar as cenas, mas a emissora não poderá exibir e precisou regravar a sequência. A decisão foi tomada porque Kalimann não é uma atriz com registro profissional. Assim, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estados do Rio de Janeiro não concedeu a autorização especial para ela atuar como atriz. Portanto, a Globo precisou regravar as cenas com outra atriz. A substituta de Rafa Kalimann é Sofia Starling, que é ex-namorada de André Marques e já atuou nas novelas Malhação – Seu Lugar no Mundo, O Tempo Não Para e Verão 90.