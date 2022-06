Rafa Kalimann compartilha clique em alto-mar e surpreende com a beleza

Apresentadora Rafa Kalimann surgiu belíssima em clique em alto-mar

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 09h34

Na última quinta-feira, 9, a apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann (29) usou as redes sociais para compartilhar um clique belíssima.

Rafa Kalimann surgiu esbanjando beleza e estilo com uma foto em alto-mar. No clique, Rafa apaeceu de calça e top preto, e completou a produção com um óculos estiloso.

Em seu perfil no Instagram, Rafa compartilhou a foto e na legenda, citou um texto de Ryane Leão: "Intuições. São suas ancestrais soprando no seu ouvido segredos de sobrevivência", escreveu.

E não demorou para os fã de Rafa Kalimann marcarem presença nos comentários da publicação: "Linda demais", comentou um. "Meu Deus, sem defeitos!", disse outro. "Tão linda", destacou o terceiro.

Veja o clique de Rafa Kalimann: