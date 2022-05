Rafa Kalimann abre álbum de fotos de viagem para Portugal: "Apaixonada por tudo"

De férias em Portugal, Rafa Kalimann curtiu dias de descanso em Albernoa e compartilhou os cliques

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 10h40

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann (29) está curtindo dias de descanso em Portugal, e compartilhou cliques na freguesia de Albernoa, distrito de Beja.

Em seu perfil no Instagram, Rafa compartilhou fotos do descanso em um hotel da cidade, e encantada, declarou estar apaixonada.

Nos cliques, Rafa apareceu deslumbrante, esbanjando estilo na Europa, e também mostrou a calmaria da cidade.

"Estou planejando a volta, apaixonada por tudo daqui. Eu que sou muito acelerada e intensa quando me encanto por um lugar que me conecta com a calmaria essa intensidade quer firmar o pés ali. Assim como Portugal fez eu sentir algo diferente. vamos voltar pra Lisboa já já e sentirei saudades daqui", declarou Rafa.

Veja os cliques de Rafa Kalimann em Portugal:

Rafa Kalimann agradece apoio após ter sido atacada na web:

Recentemente, Rafa Kalimann foi alvo de críticas sobre seu corpo na web e fez um desabafo nas redes sociais. A influenciadora recebeu o apoio de diversos internautas e agradeceu pelas mensagens bondosas.

A ex-BBB 20postou uma foto na qual apareceu com o rostinho inchado ao tomar café da manhã só de roupão e desabafou.