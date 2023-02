Quais foram os países que Gloria Maria mais gostou de visitar? Veja!

Jornalista Gloria Maria, que nos deixou nesta quinta-feira, 2, visitou 160 países em toda sua vida

Nesta quinta-feira, 2, a jornalista Gloria Maria faleceu, depois de uma longa luta contra o câncer. A famosa foi muito conhecida por seus fãs ao longo dos anos por conta de suas inúmeras viagens que fez quando trabalhou pelo Fantástico e o Globo Repórter.

Carimbando mais de 15 passaportes diferentes, Gloria Maria já visitou 160 países no mundo todo. Vale ressaltar que, oficialmente, 195 países são reconhecidos pela ONU, sendo 193 países e dois Estados observadores (Vaticano e Palestina). Ou seja, ela visitou um pouco mais de 82% do planeta!

Países como Estados Unidos, Síria, França, Mianmar, Áustria, China, Israel, Nigéria, Holanda, Irã, Noruega, Marrocos, Sri Lanka, Omã, Dubai, Montenegro, Lapônia, Hong Kong, entre muitos outros países em todos os continentes.

Mas quais os países favoritos de Gloria Maria?

Em junho de 2019, enquanto estava nos bastidores de uma edição do Altas Horas que participou, ela disse que o Irã, a Índia e o próprio Brasil foram os destinos mais especiais que já visitou. “O Brasil a cada momento, a cada minuto, a gente tem mais um lugar, mais uma coisa a descobrir”, disse.

O Irã, ela visitou no ano de 2007, enquanto estava no Globo Repórter, e disse que provavelmente foi o mais lindo que já viu em termos de cultura, por conta da herança riquíssima persa da região do país asiático.

“É um país único, onde eu nunca me senti ameaçada, fui super bem recebida! O ambiente é absolutamente seguro, pelo menos enquanto a gente estava lá. O Irã significa para mim cultura, gentileza e beleza”, revelou.

No entanto, a Índia era por conta de algo afetivo. “Minha espiritualidade parece que saiu de lá. Já fui seis vezes à Índia e, cada vez que eu volto, me torno uma pessoa diferente e, com certeza, uma pessoa melhor... A Índia, para mim, é uma aula de vida, uma aula de espiritualidade”, disse, sobre o país que visitou pela primeira vez em 2005.