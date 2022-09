Paulo André aparece esbanjando alegria em TBT de viagem à Nova York

O atleta e ex-BBB Paulo André publicou um TBT onde apareceu sorrindo em fotos de sua viagem para Nova York em que foi para a Semana de Moda

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 20h31

Nesta quinta-feira, 15, Paulo André deixou seus fãs babando ao publicar em seu Instagram um TBT de sua viagem à Nova York, onde foi para um desfile da New York Fashion Week.

O medalhista olímpico apareceu na famosa Times Square com um look all-black composto por um moletom e calça e um tênis com detalhes coloridos.

“Uma foto que não poderia faltar em NY #TBT ”, escreveu o participante do BBB 22 na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs do atleta fizeram chover elogios para o álbum de fotos da viagem. “Não cansa de ser lindo não? ”, perguntou um seguidor. E outra fã escreveu: “Menino lindo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo André 🏁 (@iampauloandre)

Brasil bem representado na New York Fashion Week

Quem também estava presente na New York Fashion Week foi a influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas.

Recentemente, a participante do BBB 21 compartilhou com seus seguidores o estiloso e luxuoso look escolhido para comparecer ao desfile da Semana de Moda.