Paula Burlamaqui esbanja alegria ao lado do novo namorado em Portugal

De férias em Portugal, Paula Burlamaqui abriu o álbum de fotos de sua primeira viagem internacional ao lado do novo namorado

A atriz Paula Burlamaqui mostrou que está aproveitando bastante cada momento de suas férias em Portugal ao lado do novo namorado, o engenheiro Luís Paulo Montenegro. Nesta quarta-feira, 29, ela usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma sequência de registros apaixonados durante a viagem.

Através de seu perfil no Instagram, Paula Burlamaqui publicou um vídeo com um compilado dos melhores momentos no exterior. Nas imagens, a atriz aparece esbanjando alegria, sorrindo enquanto posa para fotos com o namorado, com muitos abraços e beijos nos passeios em praias e restaurantes portugueses.

Para completar, Paula elegeu a música ‘De Janeiro a Janeiro’ como pano de fundo e deixou um trecho da canção para se declarar ao amado na legenda da publicação: “Até o mundo acabar”, ela se derreteu pelo engenheiro, com quem assumiu o namoro há pouco tempo. Apesar de revelar ao público recentemente, eles estão juntos há meses.

Em seu perfil oficial no Instagram, Paula compartilhou um dos primeiros cliques ao lado de seu novo amor em abril. No registro, os dois estão abraçados durante um passeio na Praia de Itacoatiara, no Rio de Janeiro. De maneira discreta, ela assumiu o relacionamento e adicionou apenas um emoji de coração na legenda da publicação.

No entanto, em uma entrevista para a Revista CARAS meses antes, Paula falou sobre detalhes de sua vida pessoal e revelou que já estava conhecendo alguém especial: "Eu busco o companheirismo, uma pessoa calma, um cara inteligente, gentil, porque a parte boa de não esta sozinha é justamente ter uma companhia", ela refletiu antes de revelar o relacionamento ao seguidores.

Paula Burlamaqui se derrete por nova enteada:

Na última segunda-feira, 20, Paula Burlamaqui usou as redes sociais para se derreter pela mais nova enteada, Anna Clara, após assumir seu novo namoro com Luís Paulo Montenegro. A pequena, que é fruto do antigo casamento do engenheiro com a atriz Carolyna Aguiar, conhecida também como Anna Aguiar, ganhou uma declaração especial da madrasta.

Em suas redes sociais, Paula abriu um pequeno álbum de fotos de momentos com a família. Entre os registros, seu novo amado, Luís Paulo, aparece deitado com sua cachorrinha, Lola. Na sequência, a famosa inclui cliques do namorado brincando com a filha, Anna Clara. Os dois aparecem posando na piscina e na sala de casa; confira os cliques.