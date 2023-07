Paula Braun e Mateus Solano trocam beijos apaixonados durante viagem: "Casal lindo"

Curtindo as férias na Itália, Paula Braun e Mateus Solano trocaram beijos durante passeios por pontos turísticos

Os atores Paula Braune Mateus Solano estão curtindo as férias em Sicília, na Itália, e nesta terça-feira, 4, os dois protagonizaram momentos românticos durante os passeios que realizaram por pontos turísticos do local.

No feed do Instagram, a atriz, que atuou na novela Cara e Coragem, da TV Globo, encantou os seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos em que aparece trocando beijos apaixonados com o amado. "Não é dia do beijo, mas deveria. (Ainda sobre a viagem)", escreveu ela na legenda.

Os seguidores elogiaram o casal nos comentários. "Casal lindo", disse uma seguidora. "Lindos, amo esse casal abençoado", escreveu outra. "Casal lindo e abençoado!! Beijar é bom demais", falou uma fã. "Que amor mais lindo", comentou uma admiradora.

Paula e Mateus, vale lembrar, completaram 15 anos juntos em janeiro deste ano. Na ocasião, os dois trocaram declarações nas redes sociais. Solano compartilhou um vídeo com compilado de momentos ao lado da esposa e contou como se conheceram.

"15 anos! Hoje faz 15 anos que nos esbarramos no caminho. Era um curta-metragem para o qual fui chamado na última hora… e de lá pra cá foram 131.400 horas, 13 carnavais, uma pandemia, um casal de ruivos e muitas aventuras juntas [...]", escreveu o ator em um trecho da postagem.

Depois foi a vez de Braun homenagear o marido, pai de seus dois filho, Flora, de 12 anos e Benjamin, de oito. "Há 15 anos eu conheci o amor da minha vida. Ele ainda me beija com paixão e me leva pra voar! Te amo, Mateus, a vida é boa contigo. Que relação bonita construímos."

