Paula Amorim e Breno Simões fazem viagem romântica antes da chegada do filho

Na espera de Theo, o casal Paula Amorim e Breno Simões estão curtindo um momento a sós

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 17h27

Paula Amorim (33) e Breno Simões (34) resolveram renovar as energias antes do nascimento do filho, Theo.

O casal está no interior de São Paulo para se preparar para a chegada do primeiro herdeiro do casal.

Pelas redes sociais, a ex-BBB compartilhou lindos registros no local e comentou sobre a importância desse momento a sós.

"Fim de semana Off-line pra gente se conectar com nosso baby que está pra chegar. É fundamental ter esse tempo pra resgatar aquilo que a gente tem de mais importante dentro da gente. Bons sentimentos, boas energias e vibrando alto. Boa semana pra nós", escreveu ela na legenda da publicação.

Em uma das fotos, Paula exibe o barrigão e esbanja beleza. "Vc é tão linda mais tão linda", elogiou Elana; "Papais lindos do Theo", disparou uma internauta; "Logo logo Theo vai está nas fotos de família", disse outra.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE PAULA AMORIM