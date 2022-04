Patty Leone viaja para a Índia e mostra os principais pontos turísticos do país

Apresentadora Patty Leone se aventura pela Índia e mostra curiosidades do país exótico em seu programa de viagens

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 11h17

Acostumada a desbravar fronteiras e visitar os lugares mais exóticos do planeta, a apresentadora Patty Leone atualmente está na Índia.

Âncora de programas de viagens, a artista tem conhecido alguns dos principais pontos turísticos desse país exótico, tão cheio de belezas e contrastes.

Nos últimos dias, a famosa que comanda o Patty Leone Top Travels e o Mala Pronta visitou o Forte de Amber, que é uma fortaleza histórica localizada a 7 km de Jaipur. O belíssimo e imponente local está entre os melhores monumentos a serem visitados no lugar.

Para entrar no espírito da Índia, ela escolheu looks de cores fortes e vibrantes, contrastando com as cores neutras do forte, da coleção cápsula índia da @signalflag.

O City Palace, que já foi a residência da família real indiana, não poderia ficar de fora do roteiro de Patty Leone, que entrou em suas dependências e tirou fotos em uma das famosas portas que podem ser escolhidas pelos visitantes para fazer cliques.

Veja as fotos da viagem!

(Fotos: Divulgação)