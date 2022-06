Patrícia Poeta surge toda estilosa para passeio noturno na Itália

Apresentadora Patrícia Poeta compartilhou novos cliques de suas férias na Itália e encantou

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 10h32

A apresentadora Patrícia Poeta (45) mostrou mais um pouco de sua viagem de férias pela Itália.

Nesta quarta-feira, 8, a jornalista global compartilhou um vídeo curtindo as ruas italianas à noite e se destacou com mais um look cheio de estilo.

Para o passeio noturno, Patrícia Poeta elegeu um vestido branco e preto com rendas e esbanjou beleza com delicadeza. "Buonanotte, Itália…", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os seguidores da famosa ficaram admirados com o registro deslumbrante. "Está linda", falaram. "Muito charmosa e belíssima", disseram outros.

Ainda nesta terça-feira, 7, Patrícia Poeta arrancou mais elogios ao aparecer de maiô branco em uma piscina natural italiana.

Desde o início do mês, a apresentadora está no país europeu curtindo vários cantinhos históricos e muita beleza natural.

Patrícia Poeta surge deslumbrante em passeio na Itália; veja: