Patrícia Poeta se despede das férias em grande estilo: "Belíssima"

Em uma paisagem maravilhosa, Patrícia Poeta se despede das férias e prepara retorno ao programa Encontro

De férias, a apresentadora Patrícia Poeta se prepara para retornar ao programa Encontro, da Globo, na segunda-feira, 17. Desse modo, ela já está se despedindo dos dias de folga.

Após ficar alguns dias sem fazer postagens em suas redes sociais, Patrícia retornou nesta sexta-feira, 14, para compartilhar um clique feito durante suas férias. "Depois de 2 semanas totalmente off, começando a me despedir das férias. Arrivederci!", escreveu a apresentadora do Encontro na legenda.

Não faltaram elogios para a gata nos comentários! "Belíssima!", enalteceu a apresentadora Tati Machado, que assumiu posição de Poeta durante suas férias. "Volte, pra continuar nos agraciando com sua leveza e luz!", disparou admiradora. "Sei bem o que é isso, rs. Bom retorno!", escreveu o repórter do Mais Você, Fabricio Battaglini.

E parece que essa folga foi sagrada para Patrícia, hein? A morena sequer revelou onde foi passar seu descanso merecido ao público. No dia 5 de julho, a apresentadora publicou uma foto em viagem, mas não revelou o destino escolhido. "Em algum lugar do mundo", escreveu, em inglês, na localização da foto.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Tati Machado fala sobre comandar o 'Encontro' durante as férias de Patrícia Poeta

A jornalista Tati Machado usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 3, para falar sobre sua estreia como apresentadora do programa Encontro, da TV Globo. Ela cobriu as férias de Patrícia Poeta ao lado da repórter Valéria Almeida até o dia 14 de julho.

Para comemorar o novo desafio em sua carreira, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos tiradas durante a atração matinal, incluindo algumas ao lado de Valeria e outros convidados, e contou que ficará duas semanas no comando do programa.

"Hoje começou nossa jornada no #Encontro cobrindo as férias da Patrícia Poeta. Serão duas semanas de informação e diversão para todos vocês. Vamos juntos, Valéria Almeida", escreveu na Tati na legenda da publicação.

Nos comentários, a jornalista recebeu mensagens de apoio e carinho. "Boa sorte, Tati!! Parabéns!", disse o apresentador Marcos Mion. "Aí Tati, arrasa amiga", escreveu a atriz Susana Vieira. "Sou muito fã!!! Vai arrasar cada dia mais!", falou Regina Casé. "Amei o programa hoje... foi de uma leveza... Parabéns, meninas!", comentou uma fã.

Vale lembrar que o apresentador Manoel Soares não faz mais parte do time de talentos da Globo. Na última sexta-feira, 3, a emissora comunicou através de um comunicado à imprensa que ele deixou o canal. "O apresentador Manoel Soares, dos programas 'Encontro com Patrícia Poeta' da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira [...]".

Confira as fotos: