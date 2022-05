Patrícia Poeta exagera nas malas e brinca em aeroporto: ''Excesso de bagagem''

Apresentadora Patrícia Poeta registrou início de suas férias e brincou sobre ser exagerada nas malas

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 10h16

A apresentadora Patrícia Poeta (45) entrou de férias e vai viajar!

Nesta quarta-feira, 18, a jornalista global compartilhou fotos em um aeroporto e brincou ao surgir com muitas malas.

"Partiu férias… Excesso de bagagem? Imagina", disse ao aparecer com um carrinho cheio de malas e mais uma mala ao lado com uma bolsa em cima.

Com um look básico e estiloso para viajar, Patrícia Poeta surgiu plena no registro e arrancou elogios dos internautas.

"É tão perfeita", admiraram a beleza da famosa. "Amei o look", aprovaram mais uma roupa da jornalista.

Ainda no último final de semana, Patrícia Poeta impressionou ao surgir toda produzida para um casamento em Salvador, na Bahia.

Patrícia Poeta esbanja estilo em aeroporto com muitas malas; veja: