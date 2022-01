Patrícia Poeta aproveita praia em Noronha só de biquíni e corpão chama atenção: ''Perfeita''

De férias em Fernando de Noronha, Patrícia Poeta renova o bronzeado só de biquíni na areia de praia paradisíaca

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 17h51

Nesta segunda-feira, 24, Patrícia Poeta (45) arrancou suspiros dos internautas ao compartilhar um registro de suas férias em Fernando de Noronha.

Aproveitando o clima quente na Praia da Cacimba, a apresentadora apareceu de biquíni azul deitada na areia para renovar as energias e deixar o bronzeado perfeito.

“Juro que não é montagem”, escreveu a musa na legenda da publicação, encantada com as belezas naturais do local.

Pelos comentários, os fãs foram à loucura. “Mulher incrível”, disse um. “Perfeita”, declarou outro. “Plena e bela”, decretou mais um.

A morena está de folga após passar alguns dias cobrindo Fátima Bernardes (59) no comando do programa Encontro.