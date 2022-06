Otaviano Costa e Flávia Alessandra iniciam as comemorações do Dia dos Namorados

Para celebrar o Dia dos Namorados, Otaviano Costa e Flávia Alessandra viajam para a Europa

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 14h58

Otaviano Costa (49) e Flávia Alessandra (48) já entraram no clima do Dia dos Namorados. O casal resolveu curtir a data especial com uma viagem para lá de romântica.

Fazendo suspense sobre o destino, os pombinhos posaram juntos para uma sequência de selfies e arrancaram elogios dos seguidores.

Nas imagens, eles posam coladinhos aproveitando taças de vinho no aeroporto.

"Nóiz vai ali pra namorá e já vorta. Algum palpite sobre o destino?", questionou o apresentador na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs do casal tentaram adivinhar. "Fernando de Noronha", "Alguma praia mara", "São Miguel dos Milagres", disseram.

Já nos Stories, Otaviano já revelou que o primeiro destino é Roma, na Itália. A cidade será a primeira de um roteiro pela Europa.

CONFIRA AS FOTOS DE OTAVIANO COSTA E FLÁVIA ALESSANDRA