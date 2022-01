Novo destino! Adriane Galisteu curte o inverno de Londres ao lado da família

Com o marido e o filho, a apresentadora Adriane Galisteu está curtindo as férias na Europa

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 14h43

Depois de curtir dias maravilhosos e intensos em Paris, Adriane Galisteu (48) está em Londres.

Em companhia do marido, o empresário Alexandre Iódice, e do herdeiro, Vittorio Iódice (11), a apresentadora surgiu deslumbrante e estilosa como sempre nos novos registros.

Nos cliques compartilhados em seu perfil do Instagram, a família posa em frente a dois pontos turísticos londrinos: o Big Ben e os portões do Palácio de Buckingham.

Para o passeio pela cidade, Adriane Galisteu usou um look nada básico e super fashion: um maxi casaco preto e botas brancas com rosa. De acessório, ela aparece com uma bolsa e óculos de sol enormes.

Nos comentários, os internautas - que estão adorando acompanhar a viagem da família - não pouparam nos elogios à loira e sua família.

"Família linda e abençoada", elogiou um seguidor. "Parabéns, seu filho é um príncipe", escreveu outra. "Que delícia! Aproveite, pois você merece esse descanso", comentou uma terceira. "London! Aproveite essa cidade linda", lembrou outra fã.

Nos stories, ainda no Instagram, ela divertiu ao mostrar o marido e o filho aguardando a famosa Troca da Guarda em frente ao castelo. No registro, o menino aparece sonolento nos braços do pai. "Quem é vc esperando? Ale ou Vittorio?", escreveu ela.

Após curtir dias de férias intensos na capital francesa, Adriane Galisteu se despediu de Paris.

Ao lado do marido e do filho, a apresentadora esteve na companhia de pessoas especiais durante a última noite na cidade. Em suas redes sociais, a apresentadora compartilhou alguns cliques da noite, feitos pelo fotógrafo Gil Cebola.

