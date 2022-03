Nora do presidente dos Estados Unidos, Melissa Cohen Biden é clicada na praia de Ipanema

Melissa Cohen Biden, a nora de Joe Biden, foi fotografada passeando e descansando em Ipanema

Nesta quarta-feira, 23, Melissa Cohen Biden (32), a nora do presidente dos Estados Unidos foi fotografada em um passeio pela praia de Ipanema!

A nora de Joe Biden vestia um short jeans, um top bege por cima de um biquíni neon e calçava sapatos cinza ao sair da praia. Melissa ainda levava uma canga marrom.

A esposa de Hunter Biden (52) é a convidada de honra no evento beneficente promovido pela Orphaned Starfish Foundation em prol da comunidade LGBTQIAP+, órfãos, crianças indígenas e jovens vítimas de tráfico e abuso.

O encontro acontece nesta quinta-feira, 24, no Copacabana Palace e vai contar com apresentações musicais e de dança.

A nora do presidente americano ainda convidou o empresário KaduDantas (39) e seu marido Peter Zawel para serem co-chairs no evento que acontece no Rio de Janeiro.

