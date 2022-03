No rancho, Bruno Gagliasso aproveita passeio de quadriciclo com a filha, Titi: ''De rolê com papito''

Bruno Gagliasso e Titi se divertem ao andarem de quadriciclo pelo rancho da família

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 15h48

O final de semana da família Ewbank-Gagliasso mais uma fez foi de muita diversão no rancho.

O casal Bruno Gagliasso (39) e Giovanna Ewbank (35) curtiram a companhia dos filhos, Titi (8), Bless (7) e Zyan (1) em meio a natureza na residência que fica em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.

A primogênita ainda aproveitou um passeio de quadriciclo com o papai coruja e foi flagrada pela mamãe, que fez questão de dividir as fotos com os seguidores.

"De rolê com o papito", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Logo os fãs fizeram questão de comentar. "Que foto perfeita de vcs", "É lindo ver como o Bruno olha para os filhos", "A Titi dá um show de beleza", "Vocês são lindos demais coração chega suspirar", elogiaram.

CONFIRA AS FOTOS DE BRUNO GAGLIASSO E TITI