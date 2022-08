No México, Elaine Mickely exibe corpaço escultural ao lado de César Filho

Esposa de César Filho, Elaine Mickely, roubou a cena em águas cristalinas ao surgir de biquíni

O apresentador César Filho (61) e a esposa, Elaine Mickely (42), estão curtindo os dias de folga em grande estilo. Após passarem por Miami, nos EUA, o casal mostrou nesta quarta-feira, 10, que agora está Cozumel, no México.

Bem apaixonados, os pombinhos fizeram fotos no mar de água cristalina do local paradisíaco e a mulher do comunicador da Record TV roubou a cena com sua beleza. De biquíni preto, a atriz ostentou seu corpaço escultural ao lado do amado.

"Que água é essa? Entre estrelas do mar, raias e muitos peixes, encontrei minha #Sereia, @elainemickely. #PlayaElCielo, uma das mais lindas que já conheci!", disse César Filho na legenda sobre o momento com sua musa.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros deslumbrantes dos famosos. "Lindos demais", falaram os fãs. "Família linda", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Elaine Mickely encantou ao compartilhar um vídeo curtindo a praia em clima de romance com César Filho. É bom lembrar que o casal está junto desde os anos 2000, quando trocou alianças em um grande casamento. Na época, a atriz tinha o visual completamente diferente do atual, isso porque, ela tinha cabelos loiros.

Herdeira de de César Filho e Elaine Mickely ganha festa em Miami

Viajando com a família em Miami, nos EUA, César Filho e Elaine Mickely mostraram fotos de como passara o aniversário de 22 anos da filha mais velha, Luma César, no local. Além de fazerem um passeio de barco com os amigos, eles saíram para jantar e cantar parabéns para a garota.

Nos últimos dias, o apresentador impressionou ao mostrar como os filhos cresceram. Ao lado de Luma César, o herdeiro mais novo do apresentador, Luigi César, apareceu em um registro encantador com a irmã.

