No Animal Kingdom, Juliana Paes posa com orelhas de onça e brinca: ''Eu tô muito pantaneira''

Juliana Paes faz referência à novela ‘Pantanal’ em sua viagem para a Disney e anima muito os fãs

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 15h43

A onça está internacional!

Juliana Paes (43), uma das estrelas do remake de Pantanal, está curtindo uma viagem para a Disney com a família.

E, nesta quinta-feira, 14, eles foram visitar o Animal Kingdom.

É claro que, aproveitando a vibe selvagem do parque, a atriz decidiu fazer uma referência à sua personagem, Maria Marruá.

No Instagram, ela publicou uma sequência de cinco cliques lindos e divertidos do passeio. Em todas as imagens é possível notar que a musa está com uma tiara de oncinha na cabeça.

“Caraca, eu tô muito pantaneira! (Até aqui… Reparem em minhas orelhinhas…)”, brincou na legenda da publicação.

Os fãs da novela lotaram a postagem de amores. “Você tá arrasando”, “amei sua atuação”, “está linda”, “muito maravilhosa” e “uma atriz que impressiona” foram alguns dos comentários para a musa.

Confira as fotos de Juliana Paes fazendo referência a Pantanal durante sua viagem para o Animal Kingdom: