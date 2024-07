Nicolas Prattes mostra registros de viagem ao Japão com Sabrina Sato

Juntos em um passeio romântico, Nicolas Prattes e Sabrina Sato curtiram alguns dias de diversão conhecendo pontos turísticos do Japão

Nicolas Prattes encantou os seguidores ao compartilhar uma série de cliques fofos ao lado de Sabrina Sato no Japão, nesta quarta-feira (10). O casal está curtindo alguns dias de romance no país e tem conhecido os principais pontos turísticos da capital japonesa Tóquio.

"Dias perfeitos", escreveu o artista na legenda. Nas imagens compartilhadas, o ator mostrou que ele e a namorada não se desgrudaram em nenhum dos passeios, o que gerou uma série de comentários dos fãs, encantados pela dupla: "Eles são perfeitos juntos! São da mesma vibe", escreveu um seguidor do ator. "Vocês são muito lindos mesmo, hein? E tem tanto estilo", pontuou uma internauta.

Mais cedo, o ator já havia compartilhado outros registros do passeio com Sabrina, onde não economizou nas palavras para se declarar: "Por você, eu atravesso o planeta", escreveu ele. A viagem da apresentadora se deve às gravações da segunda temporada do quadro dela para o Fantástico, enquanto Nicolas decidiu ir apenas para ficar pertinho do novo amor por mais tempo.

"Gravando novela das 21 todo dia vou pro Japão na folga ver a mulher. Vocês tão deixando difícil pra galera", escreveu Tatá Werneck, referindo-se ao novo projeto para o qual Nicolas foi escalado. O ator será Rudá em Mania de Você. Na novela o artista é um rapaz de origem simples que luta pelas causas ambientais.

O namoro de Sabrina e Nicolas

O casal assumiu o relacionamento em fevereiro deste ano, após rumores do relacionamento, e revelaram a Vogue que tudo começou com flertes no Instagram. Desde que surgiram juntos, o casal costuma publicar uma série de registros juntos em viagens e momentos românticos.

"Nós já nos conhecíamos porque participamos de alguns eventos em comum. Até então, não tinha nada, mas ela me adicionou no Instagram e eu percebi, fiquei atento. No Natal, eu mandei mensagem para ela. Tomei essa iniciativa e nunca mais paramos de nos falar", disse Nicolas à revista.