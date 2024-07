Nicolas Prattes dá prova de amor para Sabrina Sato: 'Atravesso o planeta'

Protagonista da próxima novela das nove, Nicolas Prattes dá prova de amor surpreendente para Sabrina Sato; saiba o que ele fez

O ator Nicolas Prattes deu uma grande prova de amor para Sabrina Sato. Protagonista da próxima novela das nove, Mania de Você, o artista surpreendeu a amada ao dar uma pausa em seu trabalho para encontrá-la em um lugar bem "perto", o Japão.

Isso mesmo, o moço viajou até o local para encontrar sua amada, que está no território nipônico para gravar a segunda temporada de seu quadro para o Fantástico. Com fotos cheias de romance e paixão na praia, o casal apareceu matando a saudade e Nicolas Prattes falou sobre fazer de tudo pela namorada, com quem assumiu o relacionamento publicamente no Carnaval.

"Por você eu atravesso o planeta", disse o ator ao compartilhar os cliques do outro lado do mundo. Nos comentários, os internautas logo admiraram a atitude. "Gravando novela das 21 todo dia vou pro Japão na folga ver a mulher. Vocês tão deixando difícil pra galera", brincou Tata Werneck. "Que amor", babaram outros.

Enquanto Sabrina Sato está no Japão, a filha dela com Duda Nagle, Zoe, de 5 anos, está no Rio de Janeiro curtindo as férias de julho com o pai. Ao ver o cliques da herdeira com o ex, a apresentadora reagiu e deixou um comentário.

O fim do casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle

Em março do ano passado, eles anunciaram o fim da relação. "É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade", disse uma postagem de Duda Nagle.

Desde 2021, Sabrina e Duda passaram por problemas conjugais. O casal chegou a passar um réveillon separados, mas depois de alguns meses conseguiram resolver as divergências.

Em participação no Conversa com Bial, em 2022, a apresentadora confessou que passou por uma situação complicada no casamento. Ela disse que os dois recorreram à terapia para conseguir identificar o que poderiam melhorar.

“Casamento é parecido. Principalmente com o Duda (risos). O Duda é taurino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fica de boa, sem ver ninguém, dias e dias estudando, assistindo vídeos, entrevistas... Ele é um senhor de 100 anos”, comentou Sabrina, que havia acabado de assinar contrato com a rede globo.

"Resolvi voltar para a terapia. Na primeira sessão já comecei a desabar, comecei a chorar. Me perguntei: 'o que eu faço, meu casamento está numa UTI'. Cheguei para ela (a terapeuta) falando de separação. Ela me acalmou e disse que para tudo tinha solução", relatou a apresentadora.

Os dois estavam juntos desde 2016 e tiveram uma filha juntos, Zoe. Nas redes sociais, o casal volta e meia compartilhava momentos da intimidade, o que deixava os seguidores sempre eufóricos e encantados.