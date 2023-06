Neymar desembolsou valor absurdo para alugar jatinho luxuoso; saiba quanto

Jatinho-mansão usado por Neymar deu o que falar nas redes sociais; descubra os preços astronômicos da viagem

Na última quinta-feira, 29, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira Neymar Jr. decidiu ostentar sua enorme fortuna ao mostrar detalhes de um jatinho de luxo que utilizou para viajar. A aeronave foi alugada pelo atleta e conta com valores astronômicos para aqueles que desejam usá-la. Veja quanto o brasileiro pagou!

Integrada com quartos bastante espaçosos e com uma elegante sala de jantar, os famosos ‘parças’ do menino Ney aproveitaram até para organizar um jogo de cartas na aeronave, enquanto relaxavam nas poltronas reclináveis. A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi, que espera um filho com o jogador, também esteve presente na viagem, aproveitando os espaços para descansar.

E para quem acha que o valor desembolsado pelo craque foi pouco, está longe de estar certo! O jatinho-mansão, que já foi propriedade do Rei Charles, da Inglaterra, foi alugado por Neymar para uma viagem curta dentro da França. Ficando apenas 1h10 no ar, o camisa 10 do Paris Saint-Germain desembolsou cerca de R$ 40 mil no aluguel da aeronave.

Segundo a página Fly Flapper, o jatinho, que custa mais ou menos R$ 500 milhões, tem pacotes de voos que custam a partir de R$ 20 mil, com apenas uma hora de viagem. O luxuoso avião particular consegue transportar 26 passageiros, com um quarto master, escritório, chuveiro, cozinha e impressionantes 15 televisores.

Neymar compartilha o seu jatinho particular. 🛩️👀



Suíte, mesa de jantar, sala de estar e etc.



📸: reprodução pic.twitter.com/66QfbUEBec — Esportudo - O esporte acontece aqui! (@EsportudoBR) May 29, 2023

