Nathalia Dill aproveita viagem romântica com o marido, Pedro Curvello

A atriz Nathalia Dill abriu um álbum de fotos da sua viagem romântica com o marido

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 16h02

Nathalia Dill (36) e o marido, Pedro Curvello, estão curtindo dias de descanso com uma viagem romântica.

No perfil do Instagram, a atriz abriu um álbum de fotos ao lado do marido mostrando o lugar onde o casal está hospedado.

Nas imagens, ela exibe a sua beleza natural, posa para selfie com o amado, e registra a natureza ao redor.

"Cada um com a sua estação preferida do ano", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os admiradores não pouparam elogios para os pombinhos. "Lindos", "Lugar lindo, fotos belíssimas, passando uma energia incrível!", "Casal lindo que transmite amor e felicidade", dispararam nos comentários.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE NATHALIA DILL COM O MARIDO