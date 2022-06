''Não vou conseguir agradecer o suficiente'', dispara Fernanda Paes Leme após viagem para Miami

Fernanda Paes Leme conta como foi a viagem que fez para Miami com amigos para celebrar seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 13h39

No finalzinho de maio, Fernanda Paes Leme (39) embarcou em Miami para dar início a uma viagem especial. Mas, ela não fazia ideia do quanto.

A atriz havia planejado passar seu aniversário nos EUA ao lado de seus amigos e acabou sendo surpreendida com muito mais -inclusive, um pedido de casamento.

Nesta terça-feira, 07, ela usou seu Instagram para publicar registros especiais dos dias em que passou lá e para contar o que rolou.

“Basta um segundo pra gente conseguir dar um novo rumo às coisas da vida. Foi assim com meu aniversário desse ano. Em uma conversa de rotina com Léo Fuchs [(38)], decidimos que eu iria pra Miami encontrar ele e comemorar meu aniversário, viver a Fuchs Experience”, brincou no começo da legenda.

“A expectativa era alta, mas a realidade superou qualquer coisa. Leo e Elvis, vocês são tão especiais. Não dá pra conseguir imaginar outra forma de ser e estar se não com vocês. Mesmo de longe o amor é imenso, mas juntinho assim, é bom demais. E aí teve Carolina Dieckmann [(43)], teve Fernanda Rodrigues [(42)] chegando de surpresa pra estar junto, teve gente nova, gente que eu reencontrei e teve meu amor Victor Sampaio [(30)] +1 pedido +1 anel = tudo pra mim!”, prosseguiu.

“Não vou conseguir agradecer o suficiente, mas sei que não preciso porque é coisa de sentir e a gente sente muito. De qualquer forma, obrigada, obrigada, obrigada, por cada risada, lágrima, abraço, beijo, olhar, afeto. Amo vocês!”, se declarou a morena ao final.

Confira os registros que Fernanda Paes Leme publicou para mostrar como foi a sua viagem para Miami: