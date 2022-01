Na praia, Ticiane Pinheiro abre álbum de fotos da viagem: "Férias"

Ao lado da família, a apresentadora Ticiane Pinheiro, encantou os seguidores com cliques da viagem especial

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 21h58

Ao lado da família, Ticiane Pinheiro (45) tem aproveitado suas férias da melhor forma. E desta vez, ela curtiu um dia especial na praia.

Em seu perfil no Instagram, Ticiane tem compartilhado os registros dos dias especiais, e desta vez não foi diferente, ela abriu o álbum de fotos do dia ensolarado.

"Praia + Pôr do Sol = Férias", escreveu ela na legenda do post.

Ao lado das filhas, Rafaella Justus (12), Manuella (2) e da cunhada Isabella Tralli, Tici encantou a web com os cliques do passeio em família.

Ainda nesta terça-feira, Ticiane compartilhou uma foto de biquíni combinando com as filhas e deixou seus seguidores encantados com a beleza: "Vários pedacinhos de mim nessa foto", declarou.

E claro, os seguidores de Tici aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza paradisíaca do local: "Que lugar lindo", escreveu um seguidor. "Ótimas férias", desejou outra. "Lindas, aproveitem muito", escreveu o terceiro.

- De férias, Ticiane Pinheiro combina biquínis com as filhas e encanta

Ticiane Pinheiro abre álbum de fotos da viagem: