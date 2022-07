Na Itália, Preta Gil visita a Fontana Di Trevi: "Não pode faltar aquele pedido da sorte"

A cantora Preta Gil mostrou nas redes sociais algumas fotos de sua visita a famosa fonte

Publicado em 12/07/2022

Preta Gil(47) usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para compartilhar algumas fotos de seu passeio por Roma, na Itália.

A cantora está em turnê pela Europa com o show Nós, A Gente, ao lado de sua família, e em seu tempo livre aproveitou para visitar a Fontana Di Trevi.

Nas imagens publicadas no Instagram, Preta aparece sentada próxima à fonte e também jogando uma moeda para fazer um pedido.

"Não pode faltar aquele pedido da sorte na Fontana di Trevi, jogamos as moedas em 2018 e não é que voltamos!!!! Já com saudades de Roma, na Itália! Na próxima temporada de #EmCasaComOsGil, no @primevideobr, vocês vão conferir mais detalhes desse dia!!!", disse ela na legenda da publicação.

Em seguida, Preta contou que a próxima parada da família é na Eslovênia. "Qual a próxima parada da nossa turnê? Portoroz/Slovenia! O show acontece no dia 14/07, no Jazz Festival Piran! Estão gostando de acompanhar a #FamíliaGil? #NósAGente #Gil80Anos", completou.

