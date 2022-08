Na Itália, Larissa Manoela aposta em top estilo biquíni para passeio turístico: ''Verona''

De férias, atriz Larissa Manoela aposta em estilo colorido e curto para passeio romântico em Verona, na Itália

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 09h42

A atriz Larissa Manoela (21) embarcou para mais um passeio turístico de suas férias na Itália! Depois de encerrar as gravações da novela Além da Ilusão (TV Globo), a estrela brasileira embarcou na companhia dos pais para uma viagem inesquecível pela Europa.

Dessa vez, a artista brasileira está turistando por Verona, cidade no norte do país! Repleta de estilo, a cantora usou as redes sociais na noite da última terça-feira, 17, para compartilhar registros pelos pontos românticos da cidadezinha.

Não deixando de aproveitar o verão europeu, a artista elegeu um top no estilo biquíni com mangas na cor roxa, uma curta amarela. Para completar, ela completou a combinação colorida com uma sandália de salto alto azul celeste.

"Verona e todo seu romance", escreveu ela ao escrever na legenda uma citação de Romeu & Julieta de William Shakespeare. "E cá estou eu sem ti, Romeu... Será que sabes que meu coração é teu?”.

Nos comentários, é claro, os fãs não deixaram de celebrar o passeio na cidade romântica e logo apontaram que a artista deveria viver Julieta nas telonas: "Papel perfeito para você", disse uma fã. "Já quero Diários de Intercâmbio 2 na Itália", continuou outra ao mencionar o filme de sucesso da atriz.

Atualmente, Larissa Manoela está no ar na novela Além da Ilusão, da TV Globo, que está na reta final. A trama chegará ao fim neste mês de agosto e as gravações já chegaram ao fim. Tanto que a atriz já mudou o visual. Ela se despediu do cabelo ruivo da personagem Isadora e aderiu ao visual com os fios castanhos e colocou megahair.

Larissa Manoela aposta em estilo colorido e curto para passeio em cidade romântica na Itália:

