Na Itália, Edson Celulari faz declaração para a esposa: ''Minha companheira de todos os momentos''

O ator Edson Celulari compartilhou um lindo registro com a esposa, Karin Roepke, e se declarou

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 16h23

Nesta terça-feira, 18, Edson Celulari (64) usou as redes sociais para se declarar à esposa, Karin Roepke. O ator compartilhou uma selfie com a amada e não escondeu o seu amor.

De férias, os pombinhos estão curtindo dias de passeio e descanso pela Itália com a filha, Chiara, e Enzo Celulari (25).

"Minha companheira de todos os momentos e caminhos. Eu te amo", escreveu ele na legenda da publicação.

Os admiradores do casal lotaram os comentários com elogios. "Lindos demais", "Casal 20", "Belíssimos", "Casal mais lindo do Instagram", dispararam eles.

ENZO CELULARI POSTA CLIQUES FOFOS COM A IRMÃ, CHIARA

Enzo Celulari(25) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de cliques fofos com a irmã caçula, Chiara (sete meses). Durante a viagem pela Itália, o empresário tirou várias fotos com a menina, filha de Edson Celulari (64) e Karin Roepke, e ao compartilhar os momentos divertidos em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 17, o filho de Claudia Raia (55) brincou com as poses.

