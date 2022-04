Na Ilha do Marajó, Leticia Spiller e Pablo Vares protagonizam momento romântico

Leticia Spiller se declara ao compartilhar registro especial na praia ao lado de Pablo Vares

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 13h16

Leticia Spiller (48) e Pablo Vares (31) estão curtindo dias românticos no Pará!

E, é claro que a atriz vem publicando fotos e vídeos dos momentos especiais que os dois estão vivendo durante a viagem.

Foi isso que rolou nesta terça-feira, 19.

No Instagram, ela compartilhou uma imagem linda na qual o casal apareceu juntinho em uma praia deserta.

“E no meio do nada o tudo”, começou na legenda. “Entre a Vila do Pesqueiro e a Praia do Céu, as paisagens mudam sob influência das marés. Ora deserto de areia, ora rio em movimento. É mágico!”.

“PS: o que é o que é? Dois pontinhos felizes no meio do nada (tudo) [risos]”, brincou a mãe de Pedro (25) e Stella (11) ao final.

Veja a foto romântica de Leticia Spiller e Pablo Vares na Ilha do Marajó: