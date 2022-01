Na França, Juliana Paes impressiona fãs ao mostrar habilidade com snow surf: ''Achando que levei dublê''

Atriz Juliana Paes postou registros durante viagem nos Alpes Franceses e mostrou seu talento esquiando na neve

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 12h42 - Atualizado às 13h36

Atriz Juliana Paes (42) mostrou que também manda muito bem no esporte!

Aproveitando as férias nos Alpes Franceses na companhia do marido e dos filhos, Pedro e Antônio,

a artista surpreendeu os fãs ao publicar um vídeo em que aparece esquiando.

Após os fãs duvidarem se realmente era Juliana nas imagens, ela questionou nos Stories: "Pessoinhas achando que levei dublê... eu ri! Mas... Por que duvidam?".

Em seu feed no Instagram, na quinta-feira, 27, ela publicou uma série de fotos esbanjando estilo na neve, com casaco de pele e touca. Nas imagens, Juliana Paes posou tomando drink e comentou sobre o desafio e coragem de praticar o snow surf, exaltando a natureza.

"Esse universo novo e maravilhoso… essa brincadeira de gostar, de ter medo e descer mesmo assim a Montana… a maioria dos momentos é tenso, difícil, ruim pra acordar que sou.. que não sou de frio, sou da praia; Mas depois que bate a adrenalina e a endorfina, você só quer saber de se encher de casaco e ir… ir se testar, tem dias melhores que os outros, mas a natureza sempre ali, maior, soberana, cuidando dos detalhes. Dizem que tem muitos perigos… mas… onde mais não tem? Mantendo o respeito pela velocidade e pelos outros e pelos seus limites diários", disse ela.

"Ahhhhhhhhhh vai virando uma vontade de aprender mais e mais… resiliente no entendimento de que meus filhos já estão mais velozes que eu, e feliz por eu estar junto, acompanhando e sentindo o contato com essa neve tão bonita… com essa natureza que nos presenteia o tempo TODO… esse mar branco e poderoso é uma injeção de energia divina!", escreveu ainda a famosa.

Juliana curtiu um jantar romântico com o marido, Dudu Baptista, durante a viagem e encantou os internautas.

Confira as fotos da viagem de Juliana Paes: