Na Europa, Ana Hickmann realiza sonha do filho Alexandre: "meu pai do céu"

Visitando Paris, Ana Hickmann e família conheceram ponto turístico tão desejado por Alexandre

A modelo e apresentador Ana Hickmann (41) levou o filho Alexandre (8) para realizar um de seus sonhos: visitar a Torre Eifell em Paris.

Durante a eurotrip da família, a loira realizou o desejo do filho, que ficou incrédulo positivamente. Ainda dentro do carro, ele disparou: "Meu Pai do céu". O momento mágico foi filmado pela mãe coruja e rendeu uma bela lembrança.

Alexandre teria visto o ponto turístico nos desenhos infantis e desde então teve vontade de conhecer o local. “Um dos meus sonhos era ver a Torre Eiffel. Eu sempre soube que esse sonho ia ser realizado. Eu estou muito feliz”, disse o menino.

Ana contou que o herdeiro já esteve no local antes, mas ainda estava na barriga da empresária.“Eu sempre amei Paris e já vivi momentos lindos aqui, como a vinda ainda grávida, para fazer o enxoval. Mas agora está sendo muito mais especial”, disse a apresentadora.

Ela também chegou a morar na capital francesa 24 anos atrás, em 1998, quando tinha apenas 17 anos e estava no início da carreira internacional de modelo. Ela e o marido, o empresário Alexandre Correa, já estavam juntos. “Na época eu não pude subir na torre e fazer passeios mais caros, pois eu não tinha dinheiro, era muito no começo. Então hoje viver isso tudo com meu marido e meu filho é ainda mais emocionante, passa um filme na cabeça”, completa.

Confira vídeo do momento do filho de Ana Hickmann: