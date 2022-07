Na Espanha, Rodrigo Simas curte passeio de barco com Agatha Moreira

Rodrigo Simas compartilhou uma série de cliques arrasadores que fez durante um passeio de barco na Espanha

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 16h27

Nesta quarta-feira, 13, Rodrigo Simas (30) decidiu usar suas redes sociais para exibir mais um pouco de como está sendo sua viagem pela Espanha.

Desta vez, o ator publicou uma série de cliques nos quais aparece curtindo um passeio de barco na companhia da namorada, Agatha Moreira (30), em um cenário paradisíaco.

Nos registros, Rodrigo aparece mergulhando nas águas cristalinas, andando em um stand up, além de curtir um clima de romance com a amada. Na legenda, ele escreveu: "Compartilhando várias com vocês e ainda tem mais! Não é sempre que você ta no verão Europeu, né? Que day".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Seus lindos!", disse um. "É muito perfeito!", falou outro. "Aproveitem!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Rodrigo Simas curtindo um passeio de barco com Agatha Moreira: