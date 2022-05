Na Espanha, Paula Fernandes vira fã de Ronaldo em jogo de tênis: ''Gentil e tão fofo''

Cantora Paula Fernandes acompanhou jogo de tênis com Ronaldo e acabou tietando o jogador

A cantora Paula Fernandes (37) encontrou o jogador Ronaldo (45) na Espanha.

Nesta quarta-feira, 4, a sertaneja compartilhou fotos com o Fenômeno não em uma quadra de futebol, mas em uma de tênis e falou sobre o momento ao lado do atleta.

"Eu sempre soube do Ronaldo fenômeno e melhor jogador do mundo; que marcou a história do futebol mundial e se tornou um ídolo para muita gente, inclusive meu", começou dizendo sobre o jogador.

"O que eu não sabia é que ele era tão engraçado, bem humorado, divertido, organizado, gentil e tão fofo com as crianças… ah, e que jogava tênis kkkkk", tietou a estrela do futebol.

A cantora falou mais sobre o encontro: "Hoje tive a honra de ser torcida num jogo que marcou a nossa vida, mas não foi de futebol, foi de tênis entre os amigos @ruy_pagano_neto @diego_tcorrea e meu amor @ronycecconello. Obrigada Ronaldo pela recepção e hospitalidade! Foi demais!".

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a dupla. "Que top! Dois talentos", falaram. "Dois fenômenos amo vocês", escreveram outros.

Veja o encontro de Paula Fernandes e Ronaldo: