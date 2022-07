Musa do verão europeu! Em Ibiza, Giovanna Lancellotti curte dia de praia

Giovanna Lancellotti surge belíssima ao exibir suas sardinhas em viagem para Ibiza

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 14h24

Giovanna Lancellotti (29) decidiu fugir do inverno brasileiro e curtir o verão em Ibiza!

Ao lado de diversos outros famosos, a atriz vem publicando registros super divertidos e muito lindos da viagem.

E, foi isso que ela fez mais uma vez nesta quarta-feira, 06, após curtir um dia de praia.

Em seu Instagram, a contratada da Netflix compartilhou uma selfie na qual apareceu fazendo carão de cara lavada com os cabelos molhados e usando um biquíni vermelho.

“Oi, sardas”, brincou na legenda do post se referindo as pintinhas que surgiram em seu rosto por causa do sol.

Rapidamente, os internautas lotaram a namorada de Gabriel David (24) de elogios. “Sua linda”, “perfeita”, “que bela”, “admiro seu estilo”, “puro charme”, “maravilhosa”, “deus, multiplica essa deusa” e “sempre fui apaixonada”, foram alguns dos comentários feitos.

Veja o registro de Giovanna Lancellotti mostrando suas sardinhas em Ibiza: