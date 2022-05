Mumuzinho curte viagem romântica por Paris na companhia da esposa, Thainá Fernandes

Mumuzinho compartilhou uma série de cliques românticos ao lado da esposa, Thainá Fernandes, durante uma viagem por Paris

CARAS Digital Publicado em 14/05/2022, às 14h55

Neste sábado, 14, Mumuzinho (38) compartilhou com seus seguidores um pouco de como está sendo sua viagem romântica para Paris, na companhia de sua esposa, Thainá Fernandes.

O pagodeiro publicou uma série de cliques onde ele e sua amada aparecem em clima de romance, curtindo alguns dos pontos turísticos mais famosos da Cidade Luz, a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo.

Eles exibiram seus looks, sempre muito arrasadores, ela com vestidos curtinhos estilosos e ele com looks 'all blacks'.

Na legenda, ele se derreteu pela amada: "Você é o meu lugar preferido no mundo. Te amo".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Amo um casal!", disse um. "Perfeitos", falou outro. "Vocês merecem isso e muito mais", escreveu um terceiro.

Confira os cliques românticos de Mumuzinho ao lado da esposa curtindo uma viagem por Paris: