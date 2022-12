Mulher de Galvão Bueno mostra momentos incríveis com amado durante viagem pelas Maldivas

Desirée Soares, mulher de Galvão Bueno, abre álbum de fotos de viagem por destino paradisíaco

Nesta quinta-feira, 29, Desirée Soares (53), mulher do narrador esportivo Galvão Bueno (72), decidiu deixar seus seguidores morrendo de inveja. Os pombinhos estão curtindo as férias no paraíso das Maldivas, desde o final da Copa do Mundo no Catar, e a famosa decidiu compartilhar alguns momentos vividos pelos dois.

“Momentos Maravilhosos”, escreveu ela na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques que Desirée mostrou para seus fãs, ela e Galvão aparecem curtindo um café da manhã com uma vista maravilhosa para as águas azuis do país. Além de curtirem um passeio de barco.

O casal está hospedado em um resorte de luxo, o famoso Six Senses Laamu. O local já foi visitado por famosos como Paula Fernandes, Bruno Gagliasso, Tatá Werneck, entre outros. As diárias vão de R$8 mil até R$40 mil.

Nos comentários, os seguidores e derreteram pelo momento de curtição de Desirée e Galvão. “Estou amando a viagem de vocês”, exaltou uma fã. “Casal maravilhoso! E que paraíso… aproveitem!”, exclamou outra. “Continue com as postagens em suas viagens, com isso, viajamos junto com vocês! E as dicas são ótimas!”, comentou um terceiro.

Veja a publicação de Desirée Soares curtindo o paraíso das Maldivas ao lado de seu amado Galvão Bueno:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Desirée Soares Galvão Bueno (@desireesoares)



Descoberta do câncer

A esposa do narrador levou um susto no início deste ano ao descobrir um câncer na tireoide. Ela contou que fez a cirurgia para remover o tumor e descobriu que estava no início. Assim, apenas a cirurgia já foi o suficiente para ela se livrar da doença.

"Fiz um ultrassom da tireoide. O Dr. Ricardo Botticini Peres desconfiou e pediu para fazer pulsão. Saiu o resultado e em menos de uma semana fiz a cirurgia com o Dr. Márcio Abrahão para a retirada do tumor", disse ela ao site Gshow. E completou sobre como se sentiu com a notícia. "Estava bem no comecinho, não precisei fazer nem iodoterapia, então não fiquei muito abalada. Claro que mexeu comigo, mas gratidão a Deus pela vida que eu sempre tive", afirmou.