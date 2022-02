Mônica Martelli viaja para Nova York e lembra do amigo, Paulo Gustavo: ''Construindo uma nova memória''

Mônica Martelli viajou para Nova York e se emocionou ao lembrar de momentos especiais que viveu lá ao lado de Paulo Gustavo

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 18h42

Nesta segunda-feira, 14, Mônica Martelli (53) decidiu usar suas redes sociais para exir alguns cliques que fez durante uma viagem que está fazendo por Nova York.

Ao chegar lá, ela se emocionou bastante ao lembrar do amigo, Paulo Gustavo (1978–2021), com quem já dividiu muito momentos especiais na cidade norte-americana.

A atriz então decidiu usar a legenda do post para fazer uma homenagem ao amigo: "NYC. Essa cidade nos atravessa de muitas formas. Estou sendo afetada por uma memória afetiva gigante de tudo que vivi aqui com Paulo Gustavo. Amigo querido, forte a experiência de voltar a um lugar que você amava tanto. Estou revendo esse lugar com você dentro de mim, com os olhos da nossa amizade."

"E como o amor faz a gente continuar. Estou construindo uma nova memória aqui hoje com o meu parceiro e meu amor. A vida continua com tudo que a gente traz dentro da gente. Hoje é Valentine’s Day! Vamos celebrar o amor", finalizou ela, emocionada.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Imagino o quão difícil deve estar sendo tudo isso pra você! Força aí", escreveu um. "Imagino o tamanho da saudade!", falou outro. "Que lindo!", disse um terceiro.

