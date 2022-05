Marina Smith é atacada por homem em quarto de hotel no Egito: ''Foi um susto enorme''

Homem teria passado pela segurança e invadido aposento da brasileira Marina Smith; polícia investiga o caso

Redação Publicado em 04/05/2022, às 10h19

A modelo brasileira Marina Smith foi atacada por um homem desconhecido em um hotel no Egito.

O caso ocorreu na tarde do último sábado, 30, quando a brasileira descansava no quarto de um hotel cinco estrelas no Cairo, capital do país.

Segundo a loira, enquanto se dirigia do banheiro ao dormitório, após tomar banho, um homem desconhecido tentou agarrá-la. Ao se defender, a brasileira gritou, em inglês, pedindo socorro.

Em menos de um minuto, funcionários do hotel entraram no quarto, localizado no quarto andar, e detiveram o invasor.

O indivíduo não usava uniforme de funcionário do hotel. A principal suspeita é de que o homem tenha passado despercebido pela segurança e entrado no quarto da brasileira enquanto ela tomava banho.

Ainda não se sabe como ele teria destrancado a porta de acesso ao aposento: “Foi um susto enorme, só de lembrar me tremo toda”, conta Marina. “Nunca imaginei que fosse passar por algo assim”, acrescenta.

A modelo prestou queixa à polícia egípcia, mas teme pelo desenrolar da investigação: “As leis islâmicas não são favoráveis às mulheres. Temo ser considerada culpada, mesmo tendo sido atacada por um homem local”, comenta.

De todo modo, ela, que também atua como influenciadora de moda nas redes sociais, diz que tem recebido apoio da produção que a levou ao Cairo e da gerência do hotel.

Modelo internacional, Marina Smith está no Egito a trabalho. Inclusive, ela costuma viajar com frequência ao Oriente Médio e ao Nordeste da África para realizar ensaios e participar de eventos.