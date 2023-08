Modelo aparece na garupa de Éder Militão após fim do relacionamento do jogador

Descubra quem é a modelo que surge na garupa de Éder Militão durante viagem por Ibiza, na Espanha

Neste último domingo, 6, os jogadores de futebol do Real Madrid Éder Militão e Vinicius Júnior estavam curtindo as férias em Ibiza, na Espanha. Passeando de iate e moto aquática, o que chamou mesmo a atenção dos internautas foram as mulheres presentes. Uma em específico que foi fotografada na garupa do zagueiro do clube merengue.

Quem estava acompanhando o craque do Real Madrid no passeio foi a modelo Agnes Pimentel. A influenciadora digital completou recentemente 27 anos de idade, no dia 7 de julho, curtindo o dia especial em Manchester, no Reino Unido.

Em julho de 2022, a modelo assumiu um relacionamento com Jonathan Couto, mas durou apenas sete meses, com o término anunciado pelo rapaz. “Infelizmente, nosso namoro chegou ao fim. Satisfação a todos que nos acompanham, e aqui também expresso minha gratidão por cada momento que passamos juntos. À nossa parceria, crescimento e cuidado. Obrigado por tudo, e que você seja muito feliz e realizada. Você merece muito”, disse ele, na época.

Após sua presença no jet-ski de Militão dar o que falar nas redes sociais, Agnes usou seus stories de seu perfil oficial no Instagram para se pronunciar e explicar as férias que está passando em Ibiza e o momento com o jogador de futebol.

“Eu não posso nem tirar uma miniférias em paz. Gente, que 'auê' todo é esse na internet? Eu não estou conseguindo entender. Uma foto em carona de jet-ski. Acabei de sair da Inglaterra, trabalhando lá, fui passar um final de semana entre amigos. O que mais me assusta é que parece que é proibido mulher ter relacionamento de amizade com homem. Se a mulher está andando com o homem, vira o affair. Gente, são férias. Se vocês soubessem o quanto correndo de relacionamento eu estou, não estariam falando isso”, começou a influenciadora digital. Agnes deixou claro que não houve affair com o atleta.

“Todo mundo sabe que eu trabalho desde novinha como modelo. Todo mundo sabe da minha profissão. Aqui no meu Instagram é somente trabalho. Então, assim, eu fico até um pouco chateada de ver comentários nessas publicações, principalmente de mulheres, com julgamentos, sobre a minha profissão, sobre dinheiro e fama. Tão chato”, finalizou Agnes.

Acabou! Cássia Lourenço confirma fim do namoro com Éder Militão: “Vida que segue”

Através das redes sociais, Cássia Lourençoconfirmou os boatos do término com Éder Militão. O perfil de notícias Segue a Cami, que já tinha compartilhado o fim do relacionamento, fez uma nova publicação para questionar uma possível indireta da influenciadora: “A vida vai te mostrar quem é e quem não é”, dizia uma mensagem publicadas pela loira em seus stories no Instagram.

Nos comentários da publicação, Cássia fez questão de confirmar o término do relacionamento e mostrar que já está seguindo sua vida após a separação: "Não me associem a ele… eu sequer estava vendo sites de fofoca. Vocês juram que ele foi ou é importante suficiente pra eu ficar mandando indiretinhas?!”, ela disparou.